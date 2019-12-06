تبون: “التعليم لي ما يجيبش الخبز ما ينفعش”

قال المترشح للرئاسيات عبد المجيد تبون انه سيبعد السياسة عن المدرسة، فأين وجدت السياسة هرب العلم.

وأضاف تبون خلال المناظرة التلفزيوينة، أن المدرسة لا بد أن تبتعد عن السياسة، وأن مدارسنا فسدت بعد تسيسها.

وقال ان التعليم لا بد أن يكون بوابة للإقتصاد، “التعليم لي ما يجيبش الخبز ما ينفعش”.

التعليم الذي لا يرقي اقتصاد البلاد ويساهم في الانتاج لا ينفع، من الابتدائي الى التعليم العالي في واد و اقتصادنا في وادي.

واختتم تبون كلامه بالقول، لا يمكن بناء اقتصاد أو دفاع وطني بهذا الحجم المتردي من التحصيل العلمي.