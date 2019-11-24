تبون.. الثقافة تنسي الفقر

قال المرشح الحر عبد المجيد تبون، اليوم الأحد، إن الجزائر تملك ابداعات كبيرة في الثقافة ومختلف المجالات.

وأوضح تبون، في منتدى الحوار، أن في برنامجي يوجد باكالوريا المسرح، السينما، الرسم.

وأشار وزير الأول سابقا، أن الطالب لا يمكن ملئ رأسه بالرياضيات وتاريخ ماليزي، مضيفا “ماذا يريد الطالب الجزائري فليدرس”.

تابعا “من شعر، أدب، اكبر الموسيقيين في العالم، أو يتجه إلى الطرب أو الموسيقى العصرية”.

وهكذا –يقول تبون- يصبح هناك مخرجين ومنتجين كبار في السينما .

مضيفا أن الثقافة تهدأ الأعصاب “حتى في بعض الأحيان تنسي الفقر” –يقول تبون-.

وأشار عبد المجيد تبون، أن كل واحد سرق أين أتاحت له الفرصة، مردفا “الذي وجد كيف يسرق في الثقافة سرق”.