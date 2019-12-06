تبون: الشعب المنبطح هو من يساعد على التزوير

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تبون: الشعب المنبطح هو من يساعد على التزوير
بقلم مصطفى.ق

قال المترشح للرئاسيات عبد المجيد تبون أن هذه الانتخابات هذا المرة وفي سابقة تسند إلى هيئة خارج سلطة الحكومة.

وأردف تبون خلال المناظرة التلفزيونية، هناك غريزة تزوير ما تزال سائدة والقوانين الموجودة وتجند الشعب يمكن أن يحبطا أي محاولة تزوير.

وأضاف الشعب المنبطح هو من يساعد على التزوير لكن الحرص على وصول الأصوات إلى وجهتها يمنع ذلك.

وقال أن الشعب إذا كان منبطح فستزور اصواته، اما ان كان الشعب واقف على مصالحه وكلمته فإن التزوير يقل، ولما ندخل الى أخلقة السياسية لا يمكن ان يكون هناك تزوير.


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