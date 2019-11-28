تبون: “المال الفاسد أوصلنا لليأس.. وأثرياء أوروبا لم يعيشوا بذخ العصابة”

أكد مرشح الرئاسيات، عبد المجيد تبون، اليوم الخميس، أن المال الفاسد أوصل الناس لليأس.

وأورد في تجمع شعبي نشطه بولاية غرداية أن أثرياء أوروبا لم يعيشوا كل ذلك البذخ الذي كانت تعيشه العصابة، ولم يقوموا بتلك التصرفات.

وأضاف ” لا نريد الدخول في صراع أجيال، الذي سيجرنا الى الفوضى والخراب، نريد بناء اقتصاد جديد للشباب”.

ودعا تبون الى ضرورة الذهاب للرئاسيات المقبلة، والتوجه الى صناديق الاقتراع، محذرا من مخاطر المرحلة الانتقالية أو تأجيل الانتخابات التي ستحدث انزلاقات خطيرة لا يحمد عقباها.

ووعد تبون بتوزيع السكنات على مستحقيها، قائلا “أعدكم في عهدتي لن يسكن جزائري في كوخ أو بناء فوضوي”.