تبون: انسحاب باعلي لا حدث.. وما تم ترويجه بشأن الأسباب كله كذب

وصف المترشح الحر عبد المجيد تبون قضية تغيير مدير حملته الانتخابية بأنها “لا حدث” وقال إن ما تم ترويجه بشأن الموضوع “كاذب”.

وتحدث تبون خلال زيارته إلى بشار، على قضية انسحاب مدير الحملة السفير السابق عبد الله باعلي.

وكان تبون يرد على سؤال طُرح عليه بشأن ما أشيع من أخبار، حيث قال إن “هذه المسألة لا حدث وكل التفسيرات وهمية وأغلبها كاذبة”.

ورفض تبون الخوض في تفاصيل أوفى بشأن خلفيات تغيير مدير الحملة وأسبابها الحقيقية، واكتفى بتلك الكلمات.

وكان السفير السابق بواشنطن عبد الله باعلي قد انسحب من مديرية حملة تبون عشية انطلاق الحملة.

وقد جرى تعويض باعلي بمحمد الأمين مساعيد، الذي شغل في عدة مناسبات منصب رئيس ديوان برئاسة الحكومة والوزارة الأولى.

وقد راجت عدة قراءات ومعلومات غير مؤكدة، تفسر أسباب ذلك الانسحاب المفاجئ.

وما زاد من الغموض داخل “بيت” تبون، هو عدم خروجه للميدان في أول يوم من الحملة الانتخابية.

غير أن المترشح الحر والوزير الأول الأسبق، قام بزيارتين لأدرار ثم بشار في ثاني وثالث أيام الحملة.

ووصفت دوائر مقربة من تبون تلك الزيارتين بالناجحة والموفقة، حيث يقول موقع المترشح على الأنترنت إنه جرى استقباله بشكل “باهر”.