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تبون: تصدير المنتجات الوطنية لا يكون إلا بتطبيق المعايير الدولية

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تبون: تصدير المنتجات الوطنية لا يكون إلا بتطبيق المعايير الدولية
بقلم فوزية مسعدي

دعا رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، اليوم، إلى ضرورة تشجيع المنتج المحلي، والبحث عن أسواق خارجية للترويج له.

وأضاف تبون، على هامش إفتتاحه لمعرض الإنتاج الوطني، أنه يجب علينا أن نولي الأهمية للأسواق الإفريقية بوجه الخصوص.

مشيرا إلى ضرورة تجسيد وحدات إنتاجية في الصحراء، نظرا لقرب المسافة بينها وبين الدول الإفريقية المجاورة.

كما صرح تبون أنه سيتم تقديم كل التسهيلات اللازمة للمتعاملين، لتمكينهم من تصدير منتجاتهم للأسواق الخارجية.

وأشار في السياق ذاته أن إقتحام عملية تصدير المنتوج الوطني، لا يمكن تجسيدها إلا بعد تحقيق الإكتفاء الذاتي، وكذا مطابقة المنتجات لمعايير التصدير الدولية.


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