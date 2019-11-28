تبون: حري بالبرلمان الأوروبي إدانة إسرائيل وفرنسا

قال المترشح لرئاسيات 12 ديسمبر المقبل عبد المجيد تبون انه كان حري بالبرلمان الأوروبي إدانة إسرائيل، بدل التدخل في الشأن الداخلي الجزائري.

وخلال تجمع له بمتليلي الشعانبة في ولاية غرداية، قال أن إدانه البرلمان الاوربي للجزائر غير معقولة، وكان حري به أدانة إسرائيل التي تقتل الفلسطينيين كل يوم.

وقال أن الجزائريين منذ 9 أشهر وهم في الشارع دون إراقة ولا قطرة دم واحدة، بحماية من الجيش الشعبي الوطني.

وأردف اننا لسنا في حرب بل نحن نعيش عادي، البرلمان الاوربي لم يرى السترات الصفراء في فرنسا و ما هناك من تكسير و ضرب من قوى الامن الفرنسية.