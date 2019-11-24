تبون: سأحاور الحراك.. وهذه علاقتي مع رجل الأعمال المسجون عليلات

قال المرشح الحر للإنتخابات الرئاسية عبد المجيد تبون بأنه سيحاور جميع الأحزاب السياسية ومختلف فئات المجتمع المدني بما فيها الأحزاب المعارضة

وأضاف تبون بأن أي حكم وأي سلطة لن تكون قوية إلا من خلال معارضة قوية، مؤكدا بأنه سيحاور الجميع بما فيه شباب الحراك وممثليه إن أصبح رئيسا.

وبخصوص قضية رجل الأعمال عمر عليلات الذي كان على صلة به قال تبون بأنه ليس من ممولي حملته وقضية سجن هذا الأخير ليست لديها علاقة بحملته الإنتخابية

وأضاف أن الجهات الرسمية قد كشفت عن الأسباب التي أدت لسجن عمر عليلات مشيرا أن ماحدث بعد ذلك يعتبر زوبعة في فنجان على حد تعبيره