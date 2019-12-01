تبون : “سأحول مراكز التكوين في مهن البترول من الشمال إلى الجنوب”

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تبون : “سأحول مراكز التكوين في مهن البترول من الشمال إلى الجنوب”
بقلم نسرين محفوف

تعهد مرشح الرئاسيات، عبد المجيد تبون، بتحويل مراكز التكوين في مهن البترول من الشمال الى الجنوب، خاصة وأن آبار البترول تتركز بالجنوب.

وفي تجمع شعبي نشطه بولاية ورقلة، التزم تبون بإعادة فتح المشاريع المجمدة، منذ 4 سنوات بالمناطق الجنوبية.

وأكد مرشح الرئاسيات، في حال انتخابه رئيسا، العمل على تعزيز السكن الريفي والحضري بالجنوب.

كما تحدث تبون، عن تشغيل المرأة الماكثة بالبيت، وحماية حقوقها، والاستثمار في قدراتها، خدمة للاقتصاد الوطني.

ووعد المرشح الحر للرئاسيات، بسن قوانين تحمي المرأة من التعنيف، كما تعهد برفع منحة ذوي الاحتياجات الخاصة، والتكفل بكافة حقوقهم.


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