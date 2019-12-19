تبون: سأرفع الحد الأدنى للأجور وألغي الضريبة على المداخيل المنخفضة

وعد رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، بالعمل على رفع ودعم القدرة الشرائية، من خلال ضمان دخل لائق للمواطن.

وفي الكلمة التي ألقاها، عقب أداء اليمين الدستورية، التزم تبون، بمراجعة الحد الأدنى للأجر المضمون، والإعفاء الضريبي التام للمداخيل المنخفضة التي تساوي أو تقل عن 30 ألف دج .

وأكد رئيس الجمهورية، أن الدستور الجديد، سيمنح اولوية كبيرة للارتقاء بالمستوى المعيشي، وضمان العيش الكريم للطبقة الهشة.

وقال عبد المجيد ” لن أرضى لأي جزائري أن يعيش في كوخ أو بيت قصديري، ستعمل الدولة على رفع القدرة الشرائية للمواطنين، وسيعيش الجميع بكرامته”.