تبون: ” سأساوي بين الرجل والمرأة.. وبرنامج خاص بالأمهات الماكثات بالبيوت”

وعد مرشح رئاسيات ديسمبر 2019، عبد المجيد تبون، في حال أصبح رئيسا، بالمساواة بين الرجل والمرأة.

ولدى حلوله ضيقا على القناة الإذاعية الأولى، قال تبون ” المرأة مواطنة مثلها مثل الرجل، ولديها كامل الحقوق، ليست ديكورا ولن تصبح كذلك”.

وأضاف “الجزائر لديها الكثير من الإطارات النسوية النابغات، المثقفات، والجامعيات، وهي طاقات وجب استغلالها من أجل النهوض بالجزائر”.

كما وعد تبون بتسطير برنامج خاص بالأمهات الماكثات بالبيوت، حتى يستطعن المساهمة في النهوض بالاقتصاد الوطني، حتى وهن موجودات بمنازلهن.