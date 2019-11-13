تبون: “سأعيد الكفاءات الموجودة بالخارج ..والتوظيف لن يكون بالمعريفة والشيتة”

إلتزم مرشح رئاسيات ديسمبر 2019، عبد المجيد تبون، اليوم الأربعاء، بإعادة الكفاءات الموجودة في الخارج، ومنحها مناصب لائقة لخدمة الجزائر.

ولدى حلوله ضيقا على القناة الإذاعية الأولى، قال إنه على رأس التزامات برنامجه، التوظيف بالكفاءة قبل الولاء.

وأضاف “الولاء أخذنا للرذيلة، ووظف العديد من الأشخاص في ما مضى في غير مناصبهم بالشيتة والمعريفة”.

ووعد عبد المجيد بالقضاء على هذه الظاهرة نهائيا، وإعطاء كل ذي حق حقه.

وجدد تبون التأكيد على أنه مرشح حر، ولم ترشحه مؤسسة من مؤسسات الجمهورية.

وأضاف تبون في السياق “دخلنا في مرحلة بناء الجمهورية الجديدة التي أساسها السلطة للشعب”.