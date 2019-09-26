تبون: سنحاول أن ننسي الشباب في الهجرة إلى الخارج

قال عبد المجيد تبون، إن الشعب الجزائري، والشباب، ينتظر الحلول، التي ترجع له النخوة ويصبح معتز بوطنه.

وأضاف، الراغب في الترشح لرئاسيات 12 ديسمبر، أنه سيحاول أن ينسيه بالأفعال وليس بالكلام، عن الهروب إلى دول أخرى.

وذكر، الوزير الأول الأسبق، أن البرنامج الذي قدمه أمام البرلمان، كان واضحا من خلال فصل السياسة عن المال.

وأشار تبون إلى أن العمل يكون عن يقين وإيمان وليس بالشكارة.