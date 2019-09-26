تبون: سنحاول أن ننسي الشباب في الهجرة إلى الخارج

الوطني
  • -
  • 0
تبون: سنحاول أن ننسي الشباب في الهجرة إلى الخارج
بقلم أسماء.ع

قال عبد المجيد تبون، إن الشعب الجزائري، والشباب، ينتظر الحلول، التي ترجع له النخوة ويصبح معتز بوطنه.

وأضاف، الراغب في الترشح لرئاسيات 12 ديسمبر، أنه سيحاول أن ينسيه بالأفعال وليس بالكلام، عن الهروب إلى دول أخرى.

وذكر، الوزير الأول الأسبق، أن البرنامج الذي قدمه أمام البرلمان، كان واضحا من خلال فصل السياسة عن المال.

وأشار تبون إلى أن العمل يكون عن يقين وإيمان وليس بالشكارة.

✅#تبون: "سأكشف عن برنامجي لاحقا .. ولا مكان للشكارة مستقبلا"

✅#تبون: "سأكشف عن برنامجي لاحقا .. ولا مكان للشكارة مستقبلا"

Publiée par ‎النهار الجديد‎ sur Jeudi 26 septembre 2019


الرابط : https://www.ennaharonline.com/?p=704916

طالع أيضا

التعليقات (0)

الأكثر قراءةالأكثر تعليق

أخبار الجزائر

حديث الشبكة

النهار أونلاين

جميع الحقوق محفوظة لموقع النهار © 2019

سياسة الخصوصية

Content Protection by DMCA.com