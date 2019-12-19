تبون: سنعمل على رفع معنويات الجيش وتعزيز جاهزيته القتالية

أكد رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، اليوم الخميس، أن الدولة ستواصل تعزيز المهنية والإحترافية والجاهزية القتالية للجيش.

وقال تبون، خلال كلمة ألقاها بعد أدائه لليمين الدستورية، أن الدولة ستعمل على رفع معنويات الجيش المرابط في الحدود والهضاب، من أجل إستقرار الجزائر.

ولم ينسى تبون، التأكيد على تقديم التحفيزات اللازمة لباقي المصالح الأمنية.

وتحدث تبون، عن الدبلوماسية الجزائرية قائلا أنها ستضع نصب عينيها مصلحة الجزائر أولا، ومصلحة الجالية الجزائرية أينما وجدت.

مضيفا في السياق ذاته، أن أعضاء السلك الدبلوماسي سيتم تقييمهم بشكل دوري، بناء على النتائج المحققة.

وإلتزم تبون، بأن الدولة ستقوم بإنشاء هيئات قانونية على مستوى القنصليات الجزائرية بالخارج، للدفاع عن كل جزائري يهان أو يمس شريطة إلتزامهم بقوانين الدولة.

بالإضافة إلى تسريع جلب الجزائريين المتوفين في الخارج، مواساة من الدولة، لأهلهم وأقاربهم.