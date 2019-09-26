تبون: عاقبوني بنزع صوري من قصر الحكومة وعاقبوا إبني بسجنه

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تبون: عاقبوني بنزع صوري من قصر الحكومة وعاقبوا إبني بسجنه
بقلم أسماء.ع

قال عبد المجيد تبون، الوزير الأول الأسبق، اليوم الخميس، إنه كان من السباقين الذين طالبوا بمطالب الحراك، وعانوا من النظام السابق.

وأوضح، تبون، على هامش سحبه لاستمارات التوقعات، أنه عان من هذا الأمر، مشيرا إلى أنه عوقب شخصيا وابنه.

وأضاف وزير السكن سابقا، أن تم تسليط عقوبات كبيرة، كانت من الممكن أن تأخذ إلى أمور خطيرة.

وأشار تبون، إلى أنه كان من المسيرين الذين منذ أن تقلدوا أبسط مسؤولية من أجل الطبقة الوسطى.

⬅#تبون : "ماطالب به الحراك طالبت به من قبل ..عانيت من #النظام السابق تعاقبت وتعاقب ولدي.. وحتى صورتي نحاوها من #قصر_الحكومة"

⬅#تبون : "ماطالب به الحراك طالبت به من قبل ..عانيت من #النظام السابق تعاقبت وتعاقب ولدي.. وحتى صورتي نحاوها من #قصر_الحكومة"

Publiée par ‎النهار الجديد‎ sur Jeudi 26 septembre 2019


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