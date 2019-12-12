تبون: “عهد الاستعمار وتعنيف الجزائريين انتهى.. واللي دار يخلصها غالية”

توعد مرشح الرئاسياتّ، عبد المجيد تبون، بمعاقبة كل من سولت له نفسه تعنيف الجزائريين الذين أدوا واجبهم الانتخابي بفرنسا.

وبعد آداء واجبه الانتخابي، عبر تبون عن غضبه من تعنيف والاعتداء على الجزائريين الذين أدوا واجبهم الانتخابي بفرنسا.

وقال ” من يريد أن يقاطع له ذلك، لكن أن تعنف أخاك فهذا لن نقبل به أبدا”.

وأضاف “كانت هناك مؤامرة كبيرة في فرنسا، وتم تعنيف من أدوا واجبهم الانتخابي، وقت بيجار وأوساراس وبابيون انتهى، هناك صور لأشخاص بالزي الرسمي تصدوا للجزائريين الذين انتخبوا، اللي داروها يخلصوها غالية”.

من جانب آخر، حيا تبون كل أبناء وبنات الحراك الذين أوصلوا الجزائر الى هذا اليوم المنشود، والذي تنظفت فيه البلاد من العصابات والمال الفاسد”.

ووعد مرشح الرئاسيات، في حال انتخابه، ببناء جزائر لا يظلم فيها احد ولا تشترى فيها ذمة”.