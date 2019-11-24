تبون: غلق الحدود مع المغرب لم يكن أبدا بسبب الصحراء الغربية

قال المترشح للرئاسيات المقبلة، عبد المجيد تبون، أن غلق الحدود مع دولة المغرب الشقيقة لم يكن أبدا بسبب قضية الصحراء الغربية.

وأضاف تبون في منتدى الحوار، اليوم الأحد، أن العلاقات الجزائرية المغربية لن تصل يوما لمرحلة المواجهة.

وأوضح تبون، أن الجزائر طالبت فقط بالإعتذار، بعد قضية بقاء جزائريين محصورين بالأراضي المغربية، وتطبيق الفيزا على الفرنسيين ذوي الأصول الجزائرية آنذاك.

وأكد المترشح أن الشعب المغربي يكن كل المحبة للجزائريين، والدليل على ذلك خروج الشعب المغربي للإحتفال بفوز الجزائر بكأس أمم إفريقيا 2019.

كما تحدث المترشح، عن العلاقات الجزائرية مع الصين مؤكدا أنها إقترحت مساعدات قوية للدولة الجزائرية، لأجل التعاون في مشاريع ضخمة، لكن لم يتم الرد عليها.

وعن العلاقات الجزائرية الفرنسية، قال تبون أنها شائكة، لأن الدولتين يربطهما تاريخ مر، نرفض تناسيه.