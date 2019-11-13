تبون: ” فصل المال عن السياسة كان سبب عزلي من منصب الوزير الأول وسأطبقها لو أصبحت رئيسا”

قال مرشح رئاسيات ديسمبر 2019، عبد المجيد تبون، إن فكرة فصل المال عن السياسة كانت سبب عزله من منصب الوزير الأول.

ولدى حلوله ضيقا على القناة الإذاعية الأولى، أوضح تبون ” طرحت مشكل خلط المال بالسياسة، أمام نواب الامة، ووعدت بفصلها لأن المال أفسد السياسة، حتى تفاجأت بعزلي من منصبي كوزير أول”.

وأضاف “المال أفسد الدولة وأجهزتها على كل المستويات بما فيها الانتخابات، البلاد كادت أن تصبح “مبيوعة”، كيف لإنسان كان لا شيء في غضون 20 سنة أصبح مليارديرا بالدولار”.

وأورد تبون ” لو نوقف السرقة والاختلاسات وتضخيم الفواتير، احتياط الصرف سيعيد الى ما كان عليه”.

ووعد تبون في حال أصبح رئيسا، أن يطبق فكرة فصل المال عن السياسية، ويقوم بتنقنينها بصفة دقيقة في القوانين.