تبون: لست مرشح السلطة والجيش أكد أن عهد صناعة الرؤساء انتهى

قال المرشح الحر للانتخابات الرئاسية عبد المجيد تبون بأنه مرشح حر وليس له أي علاقة بالسلطة أو بالجيش الوطني الشعبي.

وأكد تبون خلال الندوة الصحفية التي نشطها بجريدة الحوار أن نائب وزير الدفاع الوطني رئيس أركان الجيش قد أكد وأقسم أمام الشعب أن عهد صناعة الرؤساء انتهى.

وقال تبون بأن العديد من الأطراف تريد ربطه مع النظام القديم ومع السلطة على الرغم أنه عمل مع عدة رؤساء بداية من الراحل هواري بومدين.

وبخصوص برنامجه قال تبون أن برنامجه برنامج بلد و برنامج مجتمع و ليس برنامج حزب أو فئة معينة، مؤكدا بأن الحلول للخروج من الأزمة هي حلول تسيرية اخلاقية