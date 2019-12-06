تبون: للأقلية حريتهم وللأغلبية أيضا حريتهم لكن في إطار احترام الآخر

قال المترشح للرئاسيات عبد المجيد تبون، أنه لا توجد دولة بدون حريات ولا وطنية تكون بلا حريات، فبالحرية تكون معيشة المواطن.

وأردف تبون خلال المناظرة التلفزيونية، أن حرية التعبير هي أساس الدولة، الحرية هي جانبين،فلسفي وتطبيقي، فلسفيا حريتك تنهي عندما تبداء حريتي.

للأقلية حريتهم وللأغلبية أيضا حريتهم لكن في إطار احترام الآخر.

تطبيقيا الحرية التي تمس المعتقد والثوابت يجب أن نتجنبها، لا بد أن تقنن على اسس حقيقية،ليس.

حرية التعبير أدت إلى إنزلاقات، وإلى سب وتجريح، الحرية ضرورية لكن لا بد أن تقنن.