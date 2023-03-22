تبون للجزيرة: علاقتنا مع الصين طيبة جيدا ونعتبر أنفسنا أصدقاء لأمريكا

تطرق رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، في حواره مع قناة الجزيرة، الى العلاقات التي تربط الجزائر مع الصين والولايات المتحدة الأمريكية.

الرئيس تبون كشف في هذا الصدد، أن علاقات الجزائر مع الصين طيبة جدا، وتعود الى خمسينات القرن الماضي، ومشيرا الى أن العلاقات بين الطرفين بدأت حتى قبل استقلال الجزائر.

واستذكر رئيس الجمهورية، أن أول الأطباء الذين قدموا الى الجزائر كانوا من الصين سنة 1962،

وفي سؤال عن ان كانت علاقة الجزائر مع روسيا تزعج الأمريكيين، قال الرئيس تبون ان الجزائر تحاول شرح علاقتها مع روسيا للطرف الأمريكي.

وذلك على أساس أن علاقة الجزائر مع روسيا ليس فيها انتماء عسكري او فيها انحياز ايديولوجي، مؤكدا أن الجزائر دولة وسطية، وتعتبر نفسها دولة صديقة للولايات المتحدة الأمريكية.

وأضاف الرئيس تبون، أن عدم الانحياز هي سياسة الحزائر، حيث تتعامل مع روسيا ومع الولايات المتحدة الأمريكية في ميادين اخرى، حيث توجد حاليا اكبر شركات النفط الأمريكية في الجزائر على غرار “شيفرون” و”أوكسيدونتال”.