تبون: لم أقل يوما أني مرشح الشعب

شكر المترشح للرئاسيات عبد المجيد تبون كل من اعطاه ثقته، وقال أنه لم يقل يوما أنه مرشح الشعب.

وخلال ندوة صحفية عقب تأكيد ترشحه للانتخابات الرئاسية المقررة في 12 ديسمبر، قال تبون لم يفرض نفسه وأن مرشح الشعب سيكون نهار الانتخابات.

واردف انه لا يملك اي اتصالات مع الأحزاب، لكنه ممكن ان يتصل باحزاب سياسية.

وقال ان المرحلة تتحتم ان يكون مرشح حر وإن أراد اي حزب الإتصال به فأبواب مكاتبه مفتوحة.

وقال أن أول ولاية سيزورها أن أصبح رئيسا للجمهورية هي ولاية ادرار، تبركا بالشيخ الحاج محمد بن الكبير.

وأدرف تبون انه لن يقصي أحد، لان قال يوما ان الجموهورية الجديدة هي جمهورية بدون إقصاء.

وقال ان هناك ولاية منحته 11 ألف صوت، وهي ولاية داخلية.

وفي رده على سؤال قالتبون انه يعتبر نفسه همزة وصل بين جيل الثورة وجيل الشباب، وان الشباب سيكون في مقدمة انشغالاته.

وذكر تبون كيف كان رئيس دولة مقابلة لنا يهدد الجزائر بعد سورية، وقال انه على الجزائريين المشاركة في اختيار رئيسهم، لأجل استتباب الامور السياسية.

وقال أن من أركان الديموقراطية الأساسية هي الإنتخابات ، فمن غير الممكن فرض رئيس على الجزائريين بمرحلة إنتقالية.