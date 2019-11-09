تبون: لم ألتق بن فليس ولم أتآمر على أي مرشح.. ومناضلو الأفلان من حقهم دعمي

نفى المرشح الحر للإنتخابات الرئاسية عبد المجيد تبون عقده أي لقاء مع المرشح علي بن فليس.

وقال تبون خلال الندوة الصحفية التي نظمها على هامش عرضه شعاره الإنتخابية،أن المرشحين كلهم سواسية وكل له برنامج والشعب هو من يختار.

وأضاف تبون بأنه لم يتآمر ضد أي مرشح وكل المرشحين لهم نفس الحظوظ و الكلمة الأخيرة تعود للشعب.

وفي تعليق له على تعيين مناضلين في الأفالان في مديرية حملته الإنتخابية، قال تبون بأن مناضلي الأفالان هم جزائريون قبل كل شيء.

وأضاف ذات المتحدث بأنه مرشح كل الجزائريين وبابه مفتوح لكل من أراد الإلتحاق،إلا لمن كان سائرا مع التيار الاجنبي أو ذلك الذي يريد المساس بالوحدة الوطنية.