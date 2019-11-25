تبون: لن تكون هناك متابعات ضد شباب “أونساج”

وعد المرشح للإنتخابات الرئاسية، عبد المجيد تبون، بإلغاء المتابعات القضائية ضد الشباب المستفيدين من آليات “أونساج” و”كناك”، والذين فشلوا في مشاريعهم.

وأضاف تبون، أن الحل الأنسب لحل الأزمة الحاليةفي البلاد، هي التوجه إلى صناديق الإقتراع.

وتعهد تبون في تجمع شعبي نشطه في سيدي بلعباس، بأن يحمل برنامجه الإنتخابي البشائر للجزائر.

وقال المترشح الحر إن نتائج العمل ببرنامجه، ستظهر في الأشهر الأولى من عمله في حال إنتخابه.

كما وعد تبون بالقضاء على الرشوة والفساد، مشددا على أنه سيكون هناك توزيع عادل لخيرات البلاد.

وأكد تبون أن برنامجه يركز على الشباب وتوفير فرص عمل لهم، سواء الجامعيين وغير الجامعيين، مضيفا أن المؤسسات البلدية ستكون تحت رعاية الشباب.