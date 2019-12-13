تبون: متشوّق لزيارة منطقة القبائل

قال الرئيس المنتخب، أمس الخميس، عبد المجيد تبون، أنّه متشوّق لزيارة منطقة القبائل.

وخلال أوّل ندوة صحفية لتبون، اليوم الجمعة، بعد إنتخابه كرئيس جديد للجزائر.

صرّح: “أنا متشوّق لزيارة المنطقة، سأزور ولايتي بجاية وتيزي وزو عندما تسنح الفرصة لي، وستكون في أقرب الآجال”.

مؤكدًا: “قلت أنّني سأفتح الحوار مع الجميع سواء من كان مع برنامجي، وإنتخبني، أو من كان ضدي، كما سيشمل الحوار من قاطع الإنتخابات”.

مواصلًا من جانب آخر: “سأضمن الحرية للصحافة كما قلت دائمًا ولكن بعيدًا عن التجريح وقذف العائلات”.