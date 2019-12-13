تبون: متشوّق لزيارة منطقة القبائل

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تبون: متشوّق لزيارة منطقة القبائل
بقلم خالد دحماني

قال الرئيس المنتخب، أمس الخميس، عبد المجيد تبون، أنّه متشوّق لزيارة منطقة القبائل.

وخلال أوّل ندوة صحفية لتبون، اليوم الجمعة، بعد إنتخابه كرئيس جديد للجزائر.

صرّح: “أنا متشوّق لزيارة المنطقة، سأزور ولايتي بجاية وتيزي وزو عندما تسنح الفرصة لي، وستكون في أقرب الآجال”.

مؤكدًا: “قلت أنّني سأفتح الحوار مع الجميع سواء من كان مع برنامجي، وإنتخبني، أو من كان ضدي، كما سيشمل الحوار  من قاطع الإنتخابات”.

مواصلًا من جانب آخر: “سأضمن الحرية للصحافة كما قلت دائمًا ولكن بعيدًا عن التجريح وقذف العائلات”.


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