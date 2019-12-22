تبون يأمر بفتح كافة المطارات الموجودة عبر التراب الوطني

أمر رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، اليوم الأحد، بفتح كافة المطارات الموجودة عبر التراب الوطني.

وخلال توقفه بجناح الخطوط الجوية الجزائرية، دعا تبون لتشجيع المنتوج الوطني، والبحث عن أسواق خارجية، خاصة في دول الجوار والساحل.

وأمر رئيس الجمهورية ببرمجة رحلتين جويتين، في الاسبوع على الاقل، عبر كافة مطارات التراب الوطني، آفاق 2020.

وقال تبون “يجب على شركة الخطوط الجوية الجزائرية رفع خطوط النقل بين العاصمة والولايات الداخلية، الشركة تتلقى دعما من الدولة والمواطن بحاجة إلى التنقل لاسيما من أجل تلقي العلاج في المدن الكبرى”.