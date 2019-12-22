عاجل

تبون يأمر بفتح كافة المطارات الموجودة عبر التراب الوطني

الأخبار المميزة
  • -
  • 0
تبون يأمر بفتح كافة المطارات الموجودة عبر التراب الوطني
بقلم نسرين محفوف

أمر رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، اليوم الأحد، بفتح كافة المطارات الموجودة عبر التراب الوطني.

وخلال توقفه بجناح الخطوط الجوية الجزائرية، دعا تبون لتشجيع المنتوج الوطني، والبحث عن أسواق خارجية، خاصة في دول الجوار والساحل.

وأمر رئيس الجمهورية ببرمجة رحلتين جويتين، في الاسبوع على الاقل، عبر كافة مطارات التراب الوطني، آفاق 2020.

وقال تبون “يجب على شركة الخطوط الجوية الجزائرية رفع خطوط النقل بين العاصمة والولايات الداخلية، الشركة تتلقى دعما من الدولة والمواطن بحاجة إلى التنقل لاسيما من أجل تلقي العلاج في المدن الكبرى”.


الرابط : https://www.ennaharonline.com/?p=744896

طالع أيضا

التعليقات (0)

الأكثر قراءةالأكثر تعليق

أخبار الجزائر

حديث الشبكة

النهار أونلاين

جميع الحقوق محفوظة لموقع النهار © 2019

سياسة الخصوصية

Content Protection by DMCA.com