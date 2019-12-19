تبون يتعهد بدعم الأندية المحترفة ماديا والنهوض بقطاع الرياضة

أكد رئيس الجمهورية الجزائرية، عبد المجيد تبون، أنه سيعمل على مساعدة الأندية المحترفة للخروج من الأزمات المالية، والعمل على النهوض بقطاع الرياضة.

وتحدث رئيس الجمهورية عن برنامجه في القطاع الرياضي خلال أول خطاب موجه للأمة خلال مراسم تنصيبه رئيسا للجزائر اليوم الخميس قائلا:

” من الضروري أن تحظى الرياضة بإهتمام بداية من المدرسة وصولا إلى رياضة النخبة، وسيتم دعم الفرق المحترفة بقطع أراضي لبناء ملاعب، وخلق إمكانيات مالية وستعمل الدولة على تشجيع رياضة النخبة مثل رياضة ألعاب القوى ودعم شبابها ماديا للتحضير الجيد،