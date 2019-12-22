تبون: يجب إنشاء مزارع كبرى لتربية الأبقار لتقليص فاتورة إستيراد الحليب

اعتبر رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، اليوم الأحد، تقليص فاتورة إستيراد الحليب بمثابة أولوية البرامج القادمة.

ودعا تبون، خلال إفتتاحه لمعرض الإنتاج المحلي، الفلاحين والمختصين في المجال إلى ضرورة إنشاء مزارع كبيرة لتربية الأبقار، الأمر الذي من شأنه رفع نسبة الإنتاج المحلي من الحليب، بالتالي التقليص من فاتورة الإستيراد.

كما أوضح تبون، في السياق ذاته، أنه لايمكن القضاء على أزمة بودرة الحليب، بالإستعانة بمزارع تحتوي فقط على 5000 بقرة، بل أوضح إلى ضرورة توفير مزارع تستوعب أكثر من 15 ألف بقرة.

من جهة أخرى أكد رئيس الجمهورية، أن التعامل مع المستثمرين سيكون بقاعدة رابح رابح، مضيفا أنه سيتم توفير الأراضي لهم، شريطه خلق مناصب شغل ومرافقه الشباب.

وأكد أيضا أن عملية الإستيراد، لايمكن إعتبارها إلا بمثابة إفلاس لخزينة الدولة.

مشيرا أنه سيتم تشجيع قطاع الفلاحة عامة، والفلاحة في الصحراء خاصة.