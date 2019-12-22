تبون يدعو المقاولين الخواص لاقتحام مجال الصناعات الميكانيكية بشروط

دعا رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، اليوم الأحد، المقاولين الى اقتحام مجال الصناعات الميكانيكية.

وخلال اشرافه على افتتاح الطبعة 28 لمعرض الانتاج الوطني، قال الرئيس تبون، إن الجيش أخذ الصناعات الميكانيكية بجدية.

وأضاف خلال زيارته رواق الصناعة الميكانيكية العسركية بقصر المعارض ” أقولها عن إيمان، الصناعة الميكانيكية الوحيدة في الوطن هي صناعة الجيش”.

وأورد في السياق ” بعض المقاولين الخواص قادرون على تحويل نموذج صناعات الجيش الى نموذج مدني في ميادين أخرى، كالحافلات وسيارات الإسعاف”.

وأضاف “نحن نشجعهم على ذلك، شرط أن تعود هذه الاستثمارات الجديدة بالخيرات على اقتصاد الوطن، وتوفر مناصب الشغل”.