تبون يرأس اجتماعا للمجلس الأعلى للأمن وهذه هي الإجراءات العاجلة التي قررها

اجتمع اليوم، المجلس الأعلى للأمن برئاسة رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون.

وخلال الاجتماع وقف المجتمعون دقيقة صمت على روح الفقيد أحمد قايد صالح.

ونوه المجلس الأعلى للأمن بالهبة الشعبية التي رافقت مراسم تشييع جنازة الفقيد قايد صالح.

درس المجلس الأعلى للأمن الأوضاع في المنطقة وخصوصا على الحدود مع ليبيا ومالي.

وقرر المجلس الأعلى للأمن جملة من التدابير يتعين اتخاذها لحماية الحدود.

كما قرر إعادة تفعيل وتنشيط دور الجزائر دوليا خاصة في ملفي ليبيا ومالي ومنطقة الساحل.

وقرر الرئيس تبون عقد اجتماعات للمجلس الأعلى لللأمن بصفة دورية وكلما اقتضى الوضع ذلك.

للتذكير لم يجتمع المجلس الاعلى للأمن منذ سنة 2013.