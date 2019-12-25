تبون يسلم الراية الوطنية التي سُجي بها جثمان الراحل قايد صالح لأحد أبنائه

سلم رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، الراية الوطنية التي سُجي بها جثمان الراحل قايد صالح لأحد أبنائه، بعد تشييع جثمانه في مربع الشهداء بمقبرة العالية.

وقرأ عبد المجيد تبون، الفاتحة على روح الفقيد قايد صالح، والذي وافته المنية أول أمس الإثنين، بعد تعرضه لأزمة قلبية.

وأدى ظهر الأربعاء، كبار الشخصيات من وزراء وضباط سامون وحشود غفيرة من المواطنين، صلاة الجنازة على المرحوم الفريق قايد صالح.

وتم نقل جثمان فقيد الجزائر الفريق أحمد قايد صالح، إلى مقبرة العالية بالعاصمة، على متن عربة .

وشهدت شوارع العاصمة موكب جنائزي مهيب، لنقل الفريق قايد صالح، إلى مربع الشهداء بالمقبرة، وسط جموع كبيرة من المواطنين.