تبون يعد باستحداث مناطق صناعية.. إعادة تشغيل المركبات المتوقفة.. ومفاجأة لـ”رونو” و”بوجو”

وعد مرشح الرئاسيات، عبد المجيد تبون، في حال انتخابه رئيسا، باستحداث مناطق صناعية، وإعادة تشغيل المركبات المتوقفة.

وفي تجمع شعبي بولاية وهران، أكد تبون أن شباب الجزائر، هو من سيخرج الجزائر من ازمتها الى بر الامان.

وأوضح أنه سيمهد الطريق للشباب، ويرسم له خارطة الحصول على المناصب القيادية.

وفي حديثه عن وهران، أوضح أنها عروس البحر الابيض المتوسط، وسيعمل على استحداث مناطق صناعية بها، بالإضافة الى مطار ومستشفيات.

وتحدث تبون عن المصانع والمركبات المتوقفة، مؤكدا أنه سيعيد بث النشاط فيها، خدمة لاقتصاد البلاد، وللقضاء على البطالة.

كما عرج مرشح الرئاسيات في حديثه عن مصنعي تركيب السيارات رونو وبيجو، مشيرا أنه سيحول نشاطهما الى صناعة السيارات وليس تركيبها.

وأورد تبون أنه يحضر لمفاجئات فيما يخص ملف صناعة السيارات في الجزائر، دون مزيد من التفاصيل.