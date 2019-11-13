تبون يعزي الحكومة الأردنية في وفاة سفيرها لدى الجزائر

قدم المرشح لرئاسيات ديسمبر، عبد المجيد تبون، تعازيه، للحكومة الأردنية وسفارتها بالجزائر في وفاة السفير الأردني لدى الجزائر، أحمد جرادات.

وجاء في نص التعزية “تلقيت ببالغ الحزن والأسى نبأ وفاة المغفور له سعادة سفير المملكة الأردنية الهاشمية بالجزائر، أحمد جرادات”.

وأضاف”وعلى إثر هذا المصاب الجلل، أتوجه باسمي الخاص وباسم كل أعضاء مداومتنا بأخلص وأصدق التعازي لأهل وذوي وزملاء المرحوم علاوة على الحكومة الأردنية قاطبة”.

واستذكر تبون، مآثر السفير الراحل الرفيعة، وخصاله الحميدة ونبل صفاته، وأدائه بكل تفان في خدمة وطنه وعلاقات البلدين.