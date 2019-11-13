تبون يكشف أسباب ترشحه للرئاسيات

كشف مرشح رئاسيات ديسمبر 2019، عبد المجيد تبون، اليوم الأربعاء، أسباب ترشحه للرئاسيات.

ولدى حلوله ضيفا على القناة الإذاعية الأولى، قال تبون إن سبب ترشحه هو الوضع الذي آلت اليه الجزائر.

وأضاف “رأيت الوضع المزري الذي آلت إليه البلاد، وقررت خوض غمار الرئاسيات، لإرجاع الجزائر الى السكة الأصلية”.

وقال تبون ” العصابة تسببت في نزيف مالي رهيب للبلاد، وأوصلتها الى وضع صعب جدا، رغم امكانياتها الاقتصادية وعنصرها الشبابي”.

وبارك تبون الحراك، الذي أتى بثماره وأنقذ الجزائر من انزلاق كاد أن يذهبها في مهب الريح.