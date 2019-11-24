تبون يكشف عن مكان الأموال المنهوبة من طرف مسؤولين ورجال أعمال

تحدث مرشح الرئاسيات، عبد المجيد تبون، عن المكان الذي يكتنز فيه رجال أعمال ومسؤولين، الأموال المنهوبة.

ولدى حلوله ضيفا على منتدى الحوار، قال تبون إن الأموال المنهوبة موجودة في بنوك خارج الوطن، وعلى شكل استثمارات باسم رجال أعمال ومسؤولين وممتلكات بأسمائهم وعائلاتهم.

وأضاف في السياق “من منا لم يسمع رجل أعمال يصرح بأنه سيستثمر أمواله في السويد أو في دول أخرى، هناك سنجد أموال الجزائريين المنهوبة”.

ورفض تبون تقديم أساليب استرجاع الأموال المنهوبة، مكتفيا بالقول “أعرف الطرق القانونية لاسترجاع الأموال المنهوبة”.

من جانب آخر،ـ كشف تبون عن استغلال أطراف للاستيراد قصد تضخيم الفواتير، متوعدا بمحاسبة كل من يحاول التلاعب والتحايل على الدولة.

وفي رده على سؤال الطرد التعسفي للعمال، قال تبون “هناك من يطرد العمال حتى يبرهن أنه يمتلك وزنا”.

وأضاف تبون “هذا شيء خطير وتصعيد، خاصة وأن مصاريف الاجور أضحت قليلة بالنسبة لمداخيل المصانع”.

وجدد تبون وعده القاضي بفصل المال عن السياسة، وتجفيف بؤر الفساد.