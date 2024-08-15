تبون يلقي خطابه الأول كمرشح للرئاسيات ويعدد إنجازاته في العهدة الأولى

ألقى المترشح للانتخابات الرئاسية، عبد المجيد تبون، اليوم الخميس، خطابه الأول للشعب الجزائري، والذي رسم من خلاله معالم

وشكر المرشح عبد المجيد تبون، الشعب الجزائري، ثقتهم في تسييره البلاد التي كانت انذاك يرثى لها في كل الميادين.

وأشار أنه التزم امام الجزائريين بإعادة تقييم وتقويم وإصلاح ما أفسد عبر 54 التزاما. والتي أوفى بها واليعض منها لازال في الانجاز.

وأفاد المرشح عبد المجيد تبون أنه بفضل توفيق من الله ثقة الشعب الجزائري. تم الوصول الى نتائج سمحت بإنقاذ الوطن المفدى. حيث كان الاقتصاد منهارا أساسه الاستيراد وتضخيم الفواتير.

بالإضافة إلى اعادة اللحمة بين الجزائريين بين بعضهم وصلنا لدرجة المس بشرف الناس والكراهية وتشويه عائلات تصدينا لها بحكمة وردع.

وأورد المرشح تبون أن الدولة انهارت ولا أحد بقت له سلطة الردع بالنسبة للمناكر التي كان تقع. حتى رموز الدولة اصبحت في نقطة الصفر من أجل خلق البلبلة والفوضى حتى تصبح الجزائر سهلة المنال من خلال التخطيط للانفجار الداخلي.

وأشار أنه تم استرجاع هيبة الدولة بالحق والقانون واعطي كل ذي حق حقه وردع كل من كانوا يظنون انهم فوق القانون.

اما في الخارج الدولة اصبح كلامها مسموع من خلال الدفاع عن المستضعفين والشعوب المقهورة في العالم وعلى رأسها الشعبين الفلسطيني والصحراوي.

كما ذكر المرشح عبد المجيد تبون باسترجاع الأموال المنهوبة والقروض والممتلكات. من بينها 51 وحدة صناعية ووحدات في الخارج من بينها فندق في إسبانيا.

كما أن وزارة العدل حررت ما يقارب 285 إنابة قضائية في 32 دولة، مست ما يقارب 755 حساب بنكي. ولا يزال العمل قائما من أجل استرجاع أموال الشعب.

واستذكر المرشح عبد المجيد تبون مرحلة الوباء والذي استغلته بعض النفوس المريضة التي فقدت الأمل في تخريب البلاد مباشرة. فأصبحوا يخربون بطريقة غير مباشرة. حتى أنهم تعدوا على الأطباء والممرضين أين اضطررت إلى وضعهم تحت حمايتي. ناهيك عن خلق الندرة. مشيرا أن العهدة لم تكن سهلة في ظل هذه الظروف.