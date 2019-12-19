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تبون يمنح وسام الاستحقاق “صدر” لعبد القادر بن صالح

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تبون يمنح وسام الاستحقاق “صدر” لعبد القادر بن صالح
بقلم نسرين محفوف

منح رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، وسام الاستحقاق “صدر”، لرئيس الدولة عبد القادر بن صالح.


الرابط : https://www.ennaharonline.com/?p=743654

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