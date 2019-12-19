عاجل

تبون يمنح وسام الاستحقاق من مصف “الصدر” للفريق أحمد قايد صالح

الأخبار المميزة
  • -
  • 0
تبون يمنح وسام الاستحقاق من مصف “الصدر” للفريق أحمد قايد صالح
بقلم نسرين محفوف

منح رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، وسام الاستحقاق من مصف “الصدر”، لنائب وزير الدفاع الوطني، رئيس أركان الجيش، الفريق أحمد قايد صالح.


الرابط : https://www.ennaharonline.com/?p=743657

طالع أيضا

التعليقات (0)

الأكثر قراءةالأكثر تعليق

أخبار الجزائر

حديث الشبكة

النهار أونلاين

جميع الحقوق محفوظة لموقع النهار © 2019

سياسة الخصوصية

Content Protection by DMCA.com