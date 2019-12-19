تبون يمنح وسام الاستحقاق من مصف “الصدر” للفريق أحمد قايد صالح

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أصيب 7 أشخاص بجروح متفاوتة الخطيرة، جرّاء حوادث مرور متفرقة، وقعت اليوم على مستوى إقليم ولاية تبسة، حسبما ذكر بيان الحماية المدنية.
وتمثل الحادث الأول في…
تم مساء اليوم إنقاذ بقرة علقت في بئر عميق ببلدية السوافلية في ولاية مستغانم.
وتدخلت فرقة الوحدة الثانوية للحماية المدنية بدائرة بوقيراط، مساء اليوم الأربعاء من…
تمكنت عناصر مصالح فرقة الشرطة القضائية التابعة بالمشرية توقيف شخص وبحوزته كمية من المؤثرات العقلية قدرت بـ 273 قرص مهلوس.
العملية تمت إثر معلومات مفادها قيام…
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