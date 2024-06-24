تبييض الأموال.. إيداع 5 أشخاص رهن الحبس المؤقت وآخرون تحت الرقابة القضائية

أصدر قاضي التحقيق بمجلس قضاء الجزائر، أوامر بإيداع 5 أشخاص رهن الحبس المؤقت ووضع 3 آخرين تحت إجراءات الرقابة القضائية. كما سيتم اتخاذ الإجراءات القانونية بخصوص متهم موجود في حالة فرار.

وتعود حيثيات القضية عند ورود معلومات حول لجوء المسمى “ب.م. ل” متهم متواجد في حالة فرار ومحل أوامر بالقبض الدولية صادرة ضده. لتورطه في قضايا فساد، إلى تهريب العائدات الإجرامية إلى خارج الوطن بتواطؤ من شركائه في الداخل.

وأفضى التحقيق الابتدائي، لاكتشاف شبكة إجرامية مختصة في تبييض الأموال والعائدات الإجرامية باخفاء وتمويه مصدرها المشبوه. باستعمال وكالات محررة من موظفين وضباط عموميين خارج وداخل الوطن.

وبتاريخ 23 جوان، تم تقديم 8 أشخاص مشتبها فيهم أمام نيابة الجمهورية، وفتح تحقيق قضائي ضدهم، بجنح تبييض الأموال والعائدات الإجرامية. في إطار جماعة إجرامية ومخالفة التشريع والتنظيم الخاصين بالصرف وحركة رؤوس الأموال من وإلى الخارج.