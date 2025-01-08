تبييض الأموال وتمويل الإرهاب.. الوزير الأوّل يترأس اجتماعا للحكومة

ترأس الوزير الأول، نذير العرباوي، اليوم الأربعاء اجتماعًا للحكومة. خصص لدراسة عدد من مشاريع مراسيم تنفيذية للقانون المتعلق بالوقاية من تبييض الأموال و تمويل الارهاب ومكافحتهما.

كما تندرج في إطار الإلتزام بالعمل على مواصلة الجهود لتعزيز فعالية المنظومة الوطنية للوقاية من تبييض الأموال و تمويل الإرهاب. بالإضافة كذلك إلى تمويل أسلحة الدمار الشامل وضمان مواءمتها مع المعايير الدولية ذات الصلة. لاسيما مع توصيات مجموعة العمل المالي GAFI.

كما درست الحكومة مشروع مرسوم تنفيذي يعدل ويتمم المرسوم التنفيذي رقم 18-153 المؤرخ في 4 جوان 2018. الذي يحدد شروط وكيفيات التنازل عن الأملاك العقارية التابعة للدولة والأملاك المسيرة من طرف دواوين الترقية والتسيير العقاري. وذلك بهدف تحسين الإجراءات الإدارية وتيسيرها من خلال إضفاء مزيد من المرونة لتسهيل عملية التنازل لفائدة المقتنين الشرعيين.

وفي إطار متابعة تنفيذ البرنامج الذي أقرّه رئيس الجمهورية لتعزيز الأمن المائي. إستمعت الحكومة إلى عرضين حول مدى تقدم إنجاز المحطات الخمس لتحلية مياه البحر. التي ينتظر دخولها حيز الاستغلال خلال الأسابيع القادمة. وكذلك للوقوف على تقدم إنجاز سد سوق الثلاثة بولاية تيزي وزو، الذي من شأنه المساهمة في تعزيز خدمات التزويد بالمياه الصالحة الشرب. لفائدة سكان ولايات تيزي وزو وبومرداس والجزائر، بقدرة تخزين تصل إلى 90 مليون م3 سنويا.

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