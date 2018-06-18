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تتابعون بعد قليل حوارا استثنائيا مع وزيرة التربية نورية بن غبريت

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تتابعون بعد قليل حوارا استثنائيا مع وزيرة التربية نورية بن غبريت
بقلم م. فيصل

تتابعون بعد قليل حوارا استثنائيا مع وزيرة التربية نورية بن غبريت حيث ستتحدث عن بكالوريا 2018 ونتائج شهادة التعليم المتوسط.

كما ستكشف لأول مرة خفايا حول الحملة التي استهدفتها.

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