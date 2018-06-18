تتابعون بعد قليل حوارا استثنائيا مع وزيرة التربية نورية بن غبريت حيث ستتحدث عن بكالوريا 2018 ونتائج شهادة التعليم المتوسط.

كما ستكشف لأول مرة خفايا حول الحملة التي استهدفتها.