المتاجرة بالمخدرات والمؤثرات العقلية..شرطة العاصمة تطيح بجماعتين إجراميتين 

أوقفت مصالح أمن ولاية الجزائر، ممثلة في أمن مقاطعتي الدار البيضاء والحراش، (14) شخص من بينهم مسبوقين قضائيا عن قضية تكوين شبكة إجرامية منظمة تتاجر في المخدرات والمؤثرات العقلية مع حجز 13540 قرص مؤثر عقلي و 6 كلغ مخدرات (كيف معالج ).

قضيتا الحال حسب بيان لشرطة العاصمة، انطلقت أطوارهما بعد استقاء معلومات مفادها الإشتباه في قيام بعض الأشخاص بقطاع إختصاص الدار البيضاء و الحراش. ببيع المخدرات والمؤثّرات العقلية، عليه باشرت عناصر فرق الشرطة القضائية سلسلة من التحرّيات الميدانية أفضت إلى تحديد هوية المشتبه فيهم.

القضية الأولى عالجتها الفرقة المتنقلة للشرطة القضائية باب الزوار تم خلالها توقيف 5 أشخاص. وضبط 13540 قرص مؤثر عقلي، أما بخصوص القضية الثانية فقد تمكنت فرقة الشرطة القضائية. الحراش من توقيف 9 أشخاص وضبط 6كلغ مخدرات كيف معالج.

للإشارة فإن القضيتين اسفرتا على توقيف 14 شخص مع ضبط وحجز 13540 قرص مؤثّر عقلي .6 كلغ مخدرات (كيف معالج) .أسلحة بيضاء محظورة وألعاب نارية .مبلغ مالي بالعملة. الوطنية قدره 45 مليون سنتيم من عائدات الترويج.وكذا 07 مركبات إستعملت في نقل السموم.

واستكمال للإجراءات القانونية تم تقديم المشتبه فيهم، أمام النيابة المختصة إقليميا عن قضايا جناية الحيازة ، التخزين ، النقل ، المتاجرة بالمخدرات و المؤثرات العقلية بطريقة غير مشروعة في إطار شبكة إجرامية منظمة