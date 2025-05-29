تتاجر بالأسلحة النارية والذخيرة..تفكيك شبكة إجرامية منظمة بوهران

تمكنت المصلحة الجهوية لمكافحة الجريمة المنظمة (SRLCO) ، وهران، بحر الأسبوع المنصرم، من شل نشاط شبكة إجرامية منظمة، مع توقيف ثلاثة (03) أشخاص من عناصرها وضبط أسلحة من الصنف الرابع والخامس، ذخيـرة وتجهيـزات حساسة.

هذه العملية نفذت بعد عمل ميداني مكثف مدعم بأبحاث دقيقة، مكّنت محققي المصلحة من الكشف عن النشاط الإجرامي لهذه الشبكة المنظمة. وتحديد هوية وأماكن تواجد عناصرها، وبناءً على هذه المعطيات، تم وضع خطة أمنية محكمة.

وأسفرت عن توقيف المشتبه فيهم الثلاثة على مستوى مدينة السانيا بوهران، عقب تنفيذ عمليات تفتيش لمساكـنهم تحت إشراف النيابة المختصة. والتي أفضت إلى ضبط وإسترجاع،أربعة بنادق تكرارية أحادية الماسورة + بندقية ) صيد بحري. اضافة إلى أربعة مسدسات + إثنان كاتم صوت.

كما تم حجز 6877 وحدة من الذخيرة من عيارات مختلفةو جهازي إتصال لاسلكي.و ثلاثة مناظير بعيدة المدى.منظارين خاصين بالأسلحة.

هذا وتم تقديم المشتبه فيهم أمام وكيل الجمهورية لدى محكمة السانيا بوهران.