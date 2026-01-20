تتجاوز الـ120 ملم.. أمطار جد غزيرة على هذه الولايات

أصدرت مصالح الأرصاد الجوية، نشرات جوية خاصة، تفيد بتساقط أمطار جد غزيرة، تتجاوز الـ120 ملم محليا، على عدة ولايات من الوطن، بداية من اليوم الثلاثاء.

النشرية الأولى، أفادت بتساقط أمطار بكميات تتراوح بين 80 ملم و100 ملم وتصل أو تتجاوز 120 ملم محليا.

وتتمثل الولايات المعنية بتساقط الأمطار في كل من مستغانم، الشلف، تيبازة، غليزان، شمال تيارت، عين الدفلى، تيسمسيلت، المدية، البليدة

فيما أفادت نشرية خاصة ثانية، بتساقط أمطار بكميات تتراوح بين 30 ملم و50 ملم وتصل أو تتجاوز 60 ملم محليا.

وتتمثل الولايات المعنية بتساقط الأمطار في كل من الجزائر، بومرداس، تيزي وزو، البويرة، المسيلة، الجلفة، شمال الأغواط، سعيدة، معسكر.

ويستمر تساقط الأمطار إلى غاية يوم غد الأربعاء، على الساعة الـ15:00 سا.

وأفادت النشرية الثالثة، بتساقط أمطار بكميات تتراوح بين 30 ملم و50 ملم وتصل أو تتجاوز 60 ملم على الولايات الساحلية.

وتتمثل الولايات المعنية بتساقط الأمطار في كل بجاية، جيجل، سكيكدة، عنابة، الطارف، شمال سطيف، برج بوعريريج، قسنطينة، ميلة، قالمة، سوق أهراس، أم البواقي، خنشلة، تبسة، باتنة.

وتبدأ صلاحية النشرية، اليوم الثلاثاء، على الساعة 18:00 سا وتستمر إلى غاية يوم غد الأربعاء، على الساعة الـ18:00 سا.

وأفادت النشرية الرابعة، بتساقط أمطار بكميات تصل وتتجاوز الـ80 ملم على ولايات البليدة، عين الدفلى، تيبازة، الشلف، تيسمسيلت.

ويبدأ تساقط الأمطار منتصف نهار اليوم الثلاثاء، ليستمر إلى غاية الساعة 21:00 سا.