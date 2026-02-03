تتجاوز 80 كلم/سا.. رياح قوية وأمطار غزيرة تضرب هذه الولايات

أفادت مصالح الأرصاد الجوية، بهبوب رياح جد قوية وتساقط أمطار غزيرة عبر عدة ولايات من الوطن، نهار اليوم الثلاثاء.

وحذرت نشرية خاصة للمصالح نفسها، من هبوب رياح قوية بسرعة تتعدى 80 كلم/سا وتكون مرفوقة بتطاير كثيف. للرمال مع رداءة في الرؤية، وهذا بداية من الساعة 09:00 من صبيحة اليوم ويستمر إلى غاية الساعة 21:00.

أما الولايات المعنية فهي: تيميمون، أدرار، المنيعة، إن صالح، ورقلة، تقرت والوادي.

وأفاد تنبيه بهبوب رياح قوية بداية من منتصف نهار اليوم الثلاثاء ويستمر إلى غاية الساعة 18:00. على ولايات تلمسان، سيدي بلعباس، النعامة، البيض و تندوف.

كما تتوقع مصالح الأرصاد الجوية تساقط أمطار رعدية معتبرة محليا بداية من منتصف نهار اليوم وإلى غاية منتصف الليل. وهذا على ولايات الجزائرالعاصمة، البليدة، المدية، الجلفة، تيبازة، عين الدفلى، تيسمسيلت، تيارت، الشلف، غليزان، معسكر، سعيدة، مستغانم، وهران، عين تموشنت، بجاية، جيجل، سكيكدة، عنابة، الطارف، قالمة، سوق أهراس، قسنطينة، ميلة، سطيف، برج بوعريريج، باتنة، أم البواقي، خنشلة وتبسة.

