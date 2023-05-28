تتحكم فيها من هاتفك.. ثلاجة جديدة مُبهرة من ‎‎LG بالجزائر

رفعت ال جي الستار عن ثلاجتها الجديدة المتعددة الأبواب، والتي تعتبر جوهرة حقيقية ‏لإرضاء المستخدمين، وهذا بوجود حلها الدائم المناسب تماما لاحتياجات المطبخ الحديث.

وتعتبر الثلاجة إضافة حقيقية إلى مجموعة‎ LG ‎‏ side by side ، حيث يوفر هذا الطراز ‏المبتكر تجربة استخدام لا مثيل لها من خلال الجمع بين الميزات المتطورة والتصميم الراقي ‏والصديق للبيئة‎.‎

ثلاجة إل جي متعددة الأبواب هي تحفة حقيقية من التكنولوجيا والتصميم. وذلك بفضل مظهرها الخارجي المصنوع من الفولاذ المقاوم للصدأ المصقول، الذي يضفي لمسة من الأناقة والرقي على أي مطبخ.

كما يضيف بابها الفائق الأناقة جمالية عصرية، بينما تعكس اعمال التصميم النهائية العالية الجودة الاهتمام بالتفاصيل الدقيقة.

وتحتوي ثلاجة إل جي متعددة الأبواب على مجموعة كاملة من الميزات المتقدمة، بما في ذلك تقنية الضاغط العاكس الذكي المتطورة. فبفضل هذا البعد التكنولوجي الجديد، سيوفر هذا الضاغط توفيرا متزايدا للطاقة، وبالتالي يضمن للمستخدمين 10 سنوات من راحة البال.

كما تم تجهيز هذا الطراز أيضًا بتقنية LINEARCooling ، المصممة للحفاظ على درجة حرارة ثابتة وتجنب التغيرات المفرطة في درجات الحرارة. حتى عندما يكون باب الثلاجة مفتوحًا أو عندما تكون درجة الحرارة الخارجية مرتفعة.

وبذلك تضمن هذه التقنية خضروات طازجة لمدة قد تصل إلى 7 أيام. زيادة على ذلك ، تضمن تقنية Door Cooling + توزيعا متجانسا للبرودة داخل الثلاجة ، وبالتالي تحسن حفظ الطعام داخلها.

بفضل سعة التخزين الكبيرة، توفر هذه الثلاجة مساحة واسعة لتنظيم المنتجات الخاصة بك. وبوجود الأبواب المتعددة سيكون من السهل الوصول إلى كل الزوايا، مما يحسن رؤية المنتجات ويبسط تخزين الطعام باختلاف أحجامه. وبالتالي، فإن الرفوف الموجودة القابلة للتعديل توفر امكانية تخصيص مساحة تخزين وفقا للاحتياجات الخاصة.

وتضمن الثلاجة متعددة الأبواب كفاءة عالية في حفظ درجة الحرارة مقارنة بأنظمة التبريد التقليدية. وذلك بفضل منافذ الهواء الموضوعة بشكل استراتيجي على الجانبين، بالقرب من فتحة الباب.

وهذا ما يقلل بشكل كبير من الفارق في درجة الحرارة بين الجزء الأمامي والخلفي للجهاز. مما يضمن توزيعا متجانسا للهواء البارد في جميع أنحاء الثلاجة.

قامت إل جي الجزائر بدمج تطبيق ThinQ (الذكاء الاصطناعي) في الثلاجة متعددة الأبواب. حيث يسمح هذا التطبيق المبتكر التشخيص والتحكم في الثلاجة عن بعد من خلال الهاتف الذكي. وبفضل خيار “Active Express Freeze” ومكبر الصوت المدمج في AI، يتم دعم السباقات بنقرة واحدة فقط.