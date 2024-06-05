تتراوح بين 40 و46 درجة.. طقس جد حار غدا الخميس على مناطق الوطن

تشير توقعات الطقس ليوم غد الخميس إلى أن الطقس سيكون مشمسا وجد حار بالمناطق الشمالية والجنوبية.

فيما ستشهد المناطق الداخلية الغربية والوسطى أمطارا رعدية بعد الظهيرة.

كما ستكون هناك أمطار رعدية بأقصى الجنوب وشمال الصحراء بعد الظهيرة.

وتتراوح الحرارة بين 30 و40 درجة بالمناطق الساحلية، وبين 33 و40 درجة بالمناطق الداخلية، وبين 37 و46 درجة بالمناطق الجنوبية.

وتصل سرعة الرياح إلى 40 كلم/سا بالشمال، فيما تصل إلى 50 كلم/سا بالجنوب.