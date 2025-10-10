تتعدى الـ50 ملم.. أمطار جد غزيرة اليوم وغدا

أفادت نشرية خاصة لمصالح الأرصاد الجوية، بتوقع تساقط أمطار رعدية معتبرة على عدة ولايات من الوطن، إبتداء من مساء اليوم الجمعة.

وحسب ذات النشرية، فإن كميات الأمطار المتوقعة، قد تتعدى الـ50 ملم محليا.

وتبدأ صلاحية النشرية على الساعة الثانية بعد الزوال، لتستمر إلى غاية الساعة السادسة فجر غد السبت.

وتتمثل الولايات المعنية بالنشرية، في كل من تلمسان، وسيدي بلعباس، وسعيدة، معسكر، وتيارت.

بالإضافة إلى ولايات الجلفة، والمسيلة، والأغواط، البيض، والنعامة.