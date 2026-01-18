تتعدى الـ80 ملم.. أمطار جد غزيرة على هذه الولايات

أفادت نشرية خاصة لمصالح الأرصاد الجوية، بتساقط أمطار رعدية غزيرة، بكميات تصل إلى 30 ملم على عدة ولايات من الوطن.

وحسب ذات النشرية، فإن تساقط الأمطار سيكون بداية من الساعة الثانية بعد الزوال، لتستمر إلى غاية الساعة الواحدة من صبيحة الاثنين.

وتتمثل الولايات المعنية بالنشرية في كل من تندوف، وبني عباس.

فيما أفادت نشرية خاصة ثانية لمصالح الأرصاد الجوية، بتوقع تساقط أمطار رعدية، بكميات تصل إلى 30 ملم على ولايتي أدرار، وتيميمون.

وحسب ذات النشرية، سيكون تساقط الأمطار بداية من الساعة التاسعة مساءً. لتستمر إلى غاية الساعة التاسعة من صبيحة يوم غد الإثنين.

كما توقعت نشرية خاصة لمصالح الأرصاد الجوية، بتساقط أمطار رعدية، بكميات قد تتعدى 80 ملم، بداية من يوم غد الاثنين على الساعة 15:00 إلى غاية الساعة الـ09:00 من صبيحة يوم الأربعاء.

وتتمثل الولايات المعنية بتساقط الأمطار في كل من تيبازة، الشلف، مستغانم، عين الدفلى، تيسمسيلت، غليزان، معسكر، تيارت وسعيدة.

هذا وأفادت نشرية خاصة للأرصاد الجوية، بتوقع تساقط أمطار رعدية، بكميات تصل إلى 40 ملم.

وتبدأ صلاحية النشرية يوم غد الاثنين على الساعة الـ15:00 بعد الزوال. لتستمر إلى الساعة الـ09:00 من صبيحة يوم الثلاثاء.

وتتمثل الولايات المعنية بتساقط الأمطار في كل من تيزي وزو، بومرداس، الجزائر العاصمة، البويرة، المدية.