تتعدى ال60ملم.. أمطار رعدية جد غزيرة على هذه الولايات

أفادت نشرية خاصة لمصالح الأرصاد الجوية بتوقع تساقط أمطار رعدية محليا معتبرة مرفوقة بحبات البرد، على عدة ولايات.

وحسب ذات النشرية، فان كميات الأمطار المتوقعة قد تتعدى 60 ملم محليا. وذلك بداية من الثالثة بعد زوال اليوم الجمعة إلى غاية التاسعة من صبيحة يوم غد السبت.

وتتمثل الولايات المعنية بالنشرية في كل من الجلفة، أولاد جلال، بسكرة، باتنة، أم البواقي، خنشلة، تبسة.

فيما أفاد تنبيه لمصالح الأرصاد الجوية بتوقع تساقط أمطار رعدية معتبرة محليا بداية من الثالثة بعد الزوال إلى غاية التاسعة ليلا.

وتتمثل الولايات المعنية بالتنبيه، في كل من الشلف، عين الدفلى، المدية، البويرة، تيارت.

و أفادت نشرية خاصة ثانية، بتوقع تساقط أمطار رعدية محليا معتبرة مرفوقة ببرد بكميات قد تتعدى 40 ملم محليا. وذلك بداية من الثالثة بعد زوال اليوم الجمعة إلى غاية فجر يوم غد السبت.

وتتمثل الولايات المعنية بالنشرية في كل من المغير، الأغواط، المسيلة، برج بوعريريج، سطيف، ميلة، قسنطينة، قالمة، سوق أهراس.